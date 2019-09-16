Сборная Украины по волейболу выиграла второй матч на Евро-2019

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Сборная Украины победила Черногорию
Сборная Украины победила Черногорию / cev.eu

Сборная Украины продолжает выступление на Чемпионате Европы по волейболу. В третьем матче украинцы обыграли сборную Черногории.

Украинцы не слишком удачно начали матч. Поочередно выходя вперед в счете, наши волейболисты "отпустили" соперника, чем черногорцы и воспользовались. А в конце первого сета просто "дожали" сборную Украины.

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Зато ошибки, которые были допущены в первом сете, украинцы уже не допустили во втором и третьем сетах. "Сине-желтые" еще в начале выходили вперед в счете, и доводили сеты до победы.

Но уже в четвертом сете они заставили немного понервничать своих болельщиков. Сборная Черногории сумела отыграть четыре очка разницы и выйти вперед. Однако украинцы собрались и на этот раз вырвали победу в конце, не доводя дело до пятого сета.

Украина – Черногория 3:1 (19:25, 25:18, 25:15, 25:19)

После трех туров украинцы имеют шесть очков в своем активе. Они на третьем месте в своей группе, где вместе с ними сборные Польши, Нидерландов, Чехии, Эстонии и Черногории. С их секстета в плей-офф выходят четыре команды. Украинцы в первом матче выиграли у Чехии, но впоследствии уступили Нидерландам.

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Теги: Спорт Волейбол Новости Спорта
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