Сборная Украины понесла кадровые потери перед ответственным матчем против Литвы

Сборная Украины утром 5 сентября провела заключительную тренировку в Киеве перед матчем против Литвы. Как и три предыдущих занятия, она прошла на поле НТК им. В. Банникова.

В тренировке приняли участие 23 игрока. Марьян Швед помочь сборной в Вильнюсе не сможет. У полузащитника шотландского "Селтика" повреждение приводящей мышцы. Читайте также: Литва – Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020 Швед уже покинул расположение "сине-желтых". Таким образом, на матч в Литву отправится 24 исполнителя. Вылет в Вильнюс назначен на 17:30. Ожидаемое время полета – 1 час 15 минут. Сразу из аэропорта команда отправится в гостиницу "Гранд Резорт", которая на четыре дня станет ее резиденцией. Поединок Литва – Украина состоится в субботу, 7-го сентября. Начало игры в 19:00. Подробную информацию о сборной Литвы – читайте здесь.