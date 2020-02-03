Сборная Украины понесла существенные потери перед матчем Кубка Федерации

В первых матчах сборной Украины с Болгарией и Хорватией, 6 и 7 февраля соответственно, в рамках Кубка Конфедерации команде не поможет Екатерина Козлова.

Как сообщает пресс-служба ФТУ, Екатерина получила травму во время тренировки и не сможет представлять страну в международных матчах.

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Таким образом, сборную Украины в матчах Кубка Федерации в Эстонии представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катарина Завацкий и Марта Костюк.

Все наши теннисистки уже прибыли в Таллинн и провели тренировку.



Украинские теннисистки готовятся к матчам Кубка Федерации / Фото: btu.org.ua

Расписание матчей сборной Украины

6 февраля

Сборная Украины – сборная Болгарии – 16:00

7 февраля

Сборная Украины – сборная Хорватии – 17:00