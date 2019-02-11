Сборная Украины потеряла позиции в обновленном рейтинге Кубка Федераций

После завершения матчей Кубка Федерации в Мировых группах, а также зональных соревнованиях разного уровня, был обновлен мировой рейтинг женских сборных.

По итогам соревнований в Кубке Федерации сборная Украины опустилась на две позиции и теперь идет на 22 месте в рейтинге наций. Прошлый сезон украинки завершили на 20 позиции.

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Топ-четверка команд рейтинга Чехия, США, Беларусь и Франция сохранили свои места. Стоит отметить прорыв сборных Румынии и Австралии, которые поднялись на три позиции.

Спорт 24 сообщал, что Украина заняла 4 место на турнире Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в Польше.

На турнире Украину представляли Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Екатерина Козлова и Надежда Киченок.

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