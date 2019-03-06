Сборная Украины приглашает болельщиков на открытую тренировку перед матчем с Португалией

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Сборная Украины приглашает болельщиков на открытую тренировку перед матчем с Португалией

18 марта сборная Украины по футболу начнет в Киеве свой первый в 2019 году сбор. На тренировку команды приглашают и болельщиков.

В первый день сбора главный тренер Андрей Шевченко встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале НСК «Олимпийский» (начало встречи — в 17.15). В 18.00 на этой же столичной арене начнется открытая тренировка национальной команды, на которою приглашаются все желающие поддержать сборников и вдохновить их на непростые выездные матчи старта отбора. Об этом говорится в сообщении Федерации футбола Украины.

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Уже 20 марта сборная Украины отправится в Лиссабон, где 22 марта сыграет первый матч отбора к Евро-2020 против сборной Португалии (начало – в 21.45 по киевскому времени). 25 марта сине-желтые проведут отборочный матч с командой Люксембурга, который начнется в 21.45 по киевскому времени. Игра тоже состоится на поле соперника.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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