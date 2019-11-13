Сборная Украины провела первую тренировку перед матчем с Эстонией: УЕФА снимает сюжет о команде

Во вторник, 12 ноября, национальная команда провела первую тренировку ноябрьского сбора. Занятие было вечерним и произошло на НТК имени Банникова.

В тренировке, которая продолжалась около часа, приняли участие почти все игроки, которые находятся сейчас в расположении сине-желтых. Лишь Евгений Коноплянка и Виталий Миколенко занимались по индивидуальной программе, пишет официальный сайт УАФ.

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Тренировка сборной Украины перед матчем с Эстонией / Фото Павла Кубанова

Уже 13 ноября сборная проведет официальную предматчевую тренировку накануне товарищеской встречи с Эстонией.

По согласованию с УЕФА это занятие будет проходить в Киеве, на НСК "Олимпийский", поскольку погодные условия не способствуют сохранению газона на "Славутич-Арене", где уже провели одну тренировку наши гости.

Также наша команда дала интервью для телевизионной группы УЕФА, которая готовит сюжет о финалисте Евро-2020 – национальной команде Украины.

О перипетиях квалификационной борьбы и ключевых факторах успеха, кроме главного тренера сборной Андрея Шевченко, рассказывали Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Евгений Коноплянка. Сюжет увидят болельщики всего мира на каналах официальных трансляторов чемпионата Европы.



Интервью УЕФА / Фото Александра Гливинского

Напомним, товарищеский матч против Эстонии "сине-желтые" проведут 14 ноября в Запорожье. Последний матч в рамках отбора Евро-2020 команда Шевченко проведет 17 ноября в Белграде.