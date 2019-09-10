Сборная Украины разгромила Мальту в квалификации молодежного Евро-2021: видео

Сборная Украины U-21 провела второй матч в рамках квалификации чемпионата Европы 2021 года. "Сине-желтые" уверенно победили сборную Мальты.

Украина U-21 – Мальта U-21 4:0

Голы: Топалов, 18, Русин, 21, Леднев, 40, Цитаишвли, 83

Читайте также: СМИ назвали зарплаты футболистов в Италии: стало известно, сколько зарабатывают Малиновский и Шахов

Сборная Украины после сенсационного поражения финнам решила реабилитироваться перед собственными фанатами. В поединке, который проходил в Запорожье, украинцы со стартовых минут включили максимальные обороты.

На первых минутах должен был забивать Топалов: он мощно выстрелил после паса Дубинчака, и мяч пролетел мимо. Давление подопечных Руслана Ротаня было воплощено в забитые мячи на 18 минуте. Украинцы хорошо разыграли угловой и вывели на удар Топалова. Последний нанес красивый удар и вывел хозяев вперед.

Через три минуты удвоил преимущество Украины нападающий "Зари" Назарий Русин. Он замкнул прострел с фланга – 2:0. После второго гола "сине-желтые" немного успокоились, но Мальта все равно позволяла хозяевам создавать острые моменты. В частности, на 40 минуте гости позволили Ледневу забить эффектный гол в стиле Арьена Роббена.

Украина U-21 – Мальта U-21 видеообзор первого тайма

Во втором тайме украинцы заметно отдали инициативу гостям: Мальта начала контролировать мяч и даже создавала острые моменты. Команда Ротаня решила играть вторым номером и казалось, что ждет финального свистка.

В конце игры "сине-желтые" сумели провести еще одну результативную атаку. Жирную точку в матче поставил футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили. Таким образом, украинцы одержали первую победу в квалификации Евро-2021.

Следующий поединок подопечные Руслана Ротаня проведут на выезде против Румынии. Игра состоится 10-го октября.