Сборная Украины стала чемпионом мира по пейнтболу, обыграв на турнире россиян

73 Читати новину українською
Сборная Украины по пейнтболу победила на Чемпионате мира
Сборная Украины по пейнтболу победила на Чемпионате мира / фото Ярослава Янушевича

Сборная Украины по пейнтболу в категории 40+ стала чемпионом мира по пейнтболу. Это произошло впервые в истории.

Чемпионат мира по пейнтболу проходил в Амстердаме 26-27 сентября. Украинцы попали в одну группу со сборными Польши, Латвии, Габона и США. Именно на групповой стадии украинцы проиграли единственный матч на турнире – сборной США. Однако три победы над остальными соперниками позволили нашей команде выйти в плей-офф со второго места.

Состав сборной Украины: Ярослав Янушевич (капитан), Александр Приступов, Сергей Дмитрук, Дмитрий Конобас, Виталий Кутняков, Сергей Сировець, Сергей Курипко, Евгений Маринченко, Александр Лавров, Оксана Янушевич (пит-зона), Виктор Тогаева (организатор).

На стадии 1/4 финала сборная Украины попала на Россию – пятикратного чемпиона мира. Но украинцы победили 4:3. С таким же счетом в полуфинале они одолели сборную Германии.

В финале турнира пришлось играть против сборной Франции. Украинцы довели игру до победного результата.

"При счете 3:2 в нашу пользу на последней минуте встречи, выходя на поле мы понимали, что соперник будет вынужден рисковать, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм. Но мы не дали такой возможности и постепенно выбивая соперников, довели гейм до конца , оставшись на поле в полном составе", – прокомментировал эту победу капитан сборной Украины Ярослав Янушевич.


Ярослав Янушевич с кубком победителей

blog_ava
Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
сегодня
4417
Теги: Новости Спорта Спорт
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смерть Эмилиано Салы: ФИФА обязал "Кардифф" заплатить часть трансфера за погибшего игрока
сегодня 19:16 Смерть Эмилиано Салы: ФИФА обязал "Кардифф" заплатить часть трансфера за погибшего игрока
50
Скандал с профессиональным боксом в Украине: федерация пытается ликвидировать, боксеры – против
сегодня 15:30 Скандал с профессиональным боксом в Украине: федерация пытается ликвидировать, боксеры – против
123
Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
сегодня 08:20 Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ
Ігор Саджениця 428
"Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
сегодня 00:04 "Реал" вышел на первое место, "Барселона" обыграла "Хетафе": результаты 7 тура Ла Лиги
171
"Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги
29 сентября 22:05 "Шальке" одолел "Лейпциг", "Бавария" – лидер: результаты и видео голов 6 тура Бундеслиги
78
Новости
Больше новостей
Залиште відгук