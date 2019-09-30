Сборная Украины стала чемпионом мира по пейнтболу, обыграв на турнире россиян

Сборная Украины по пейнтболу в категории 40+ стала чемпионом мира по пейнтболу. Это произошло впервые в истории.

Чемпионат мира по пейнтболу проходил в Амстердаме 26-27 сентября. Украинцы попали в одну группу со сборными Польши, Латвии, Габона и США. Именно на групповой стадии украинцы проиграли единственный матч на турнире – сборной США. Однако три победы над остальными соперниками позволили нашей команде выйти в плей-офф со второго места.

Состав сборной Украины: Ярослав Янушевич (капитан), Александр Приступов, Сергей Дмитрук, Дмитрий Конобас, Виталий Кутняков, Сергей Сировець, Сергей Курипко, Евгений Маринченко, Александр Лавров, Оксана Янушевич (пит-зона), Виктор Тогаева (организатор).

На стадии 1/4 финала сборная Украины попала на Россию – пятикратного чемпиона мира. Но украинцы победили 4:3. С таким же счетом в полуфинале они одолели сборную Германии.

В финале турнира пришлось играть против сборной Франции. Украинцы довели игру до победного результата.

"При счете 3:2 в нашу пользу на последней минуте встречи, выходя на поле мы понимали, что соперник будет вынужден рисковать, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм. Но мы не дали такой возможности и постепенно выбивая соперников, довели гейм до конца , оставшись на поле в полном составе", – прокомментировал эту победу капитан сборной Украины Ярослав Янушевич.



Ярослав Янушевич с кубком победителей