Сборная Украины сыграет в Запорожье первый матч отбора на Евробаскет-2021
Мужская сборная Украины по баскетболу первый домашний матч отбора на Евробаскет-2021 проведет в Запорожье. В ДС "Юность Украина" 23 февраля сыграет против сборной Венгрии.
Игра против венгерской команды станет первым домашним испытанием во главе национальной команды для Айнарс Багатскиса.
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Дебютирует во главе украинской сборной латвийский специалист в стартовом выездном матче квалификации ЧЕ-2021 против Австрии, который состоится 20 февраля.
Третий соперник украинской сборной в отборочном квартете F – действующий чемпион Европы сборная Словении.
Для выхода в финальную часть Евробаскета-2021 нашей команде нужно занять первое, второе или третье место в своей группе.
Расписание матчей сборной Украины:
20 февраля 2020
Австрия – Украина
23 февраля 2020
Украина – Венгрия
27 ноября 2020
Словения – Украина
30 ноября 2020
Украина – Австрия
18 февраля 2021
Венгрия – Украина
21 февраля 2021
Украина – Словения