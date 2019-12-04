Сборная Украины сыграет в Запорожье первый матч отбора на Евробаскет-2021

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Сборная Украины сыграет в Запорожье первый матч отбора на Евробаскет-2021 / fbu.ua

Мужская сборная Украины по баскетболу первый домашний матч отбора на Евробаскет-2021 проведет в Запорожье. В ДС "Юность Украина" 23 февраля сыграет против сборной Венгрии.

Игра против венгерской команды станет первым домашним испытанием во главе национальной команды для Айнарс Багатскиса.

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Дебютирует во главе украинской сборной латвийский специалист в стартовом выездном матче квалификации ЧЕ-2021 против Австрии, который состоится 20 февраля.

Третий соперник украинской сборной в отборочном квартете F – действующий чемпион Европы сборная Словении.

Для выхода в финальную часть Евробаскета-2021 нашей команде нужно занять первое, второе или третье место в своей группе.

Расписание матчей сборной Украины:

20 февраля 2020

Австрия – Украина

23 февраля 2020

Украина – Венгрия

27 ноября 2020

Словения – Украина

30 ноября 2020

Украина – Австрия

18 февраля 2021

Венгрия – Украина

21 февраля 2021

Украина – Словения

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
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