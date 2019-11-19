Сборная Украины U-19 победила Швецию и вышла в элит-раунд Евро-2020

Сборная Украины U-19 сумела преодолеть первый этап квалификации Евро-2020. Подопечные Олега Кузнецова в последней игре своей группы победили сверстников из Швеции.

Швеция U-19 – Украина U-19 1:2

Голы: Лане, 54 – Сикан, 6, 43

Удаление: Муянич, 90+1 – Мудрик, 90+4

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В дебюте матча "сине-желтых" вывел вперед нападающий "Шахтера" Сикан. Даниил отличился на шестой минуте. Ближе к концу тайма Сикан увеличил преимущество украинцев, оформив дубль.

После перерыва шведы отыграли один гол. А в конце матча команды остались в меньшинстве. Арбитр удалил Муянича в Швеции и Мудрика в Украине.

Благодаря этому результату сборная Украины выиграла свою группу, опередив Словению, Швецию и Эстонию.

В элит-раунд выйдут две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди сборных, которые займут третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся весной 2020 года.

Победители семи групп элитного раунда пробьются в финальную стадию, которая пройдет в июле 2020 года в Северной Ирландии.