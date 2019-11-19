Сборная Украины U-19 победила Швецию и вышла в элит-раунд Евро-2020

38 Читати новину українською
Сборная Украины / ffu.ua

Сборная Украины U-19 сумела преодолеть первый этап квалификации Евро-2020. Подопечные Олега Кузнецова в последней игре своей группы победили сверстников из Швеции.

Швеция U-19 – Украина U-19 1:2

Голы: Лане, 54 – Сикан, 6, 43

Удаление: Муянич, 90+1 – Мудрик, 90+4

Читайте также: Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть

В дебюте матча "сине-желтых" вывел вперед нападающий "Шахтера" Сикан. Даниил отличился на шестой минуте. Ближе к концу тайма Сикан увеличил преимущество украинцев, оформив дубль.

После перерыва шведы отыграли один гол. А в конце матча команды остались в меньшинстве. Арбитр удалил Муянича в Швеции и Мудрика в Украине.

Благодаря этому результату сборная Украины выиграла свою группу, опередив Словению, Швецию и Эстонию.

В элит-раунд выйдут две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди сборных, которые займут третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся весной 2020 года.

Победители семи групп элитного раунда пробьются в финальную стадию, которая пройдет в июле 2020 года в Северной Ирландии.

Захваченные украинские корабли уже плывут в Одессу: карта
сегодня
2306
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "грохот грома": видео
сегодня 13:27 Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "грохот грома": видео
Юрій Семенюк 41
Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть
сегодня 13:11 Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть
Ігор Саджениця 1493
Юный словенец продолжает переписывать историю НБА, повторив легендарное достижение ЛеБрона
сегодня 10:50 Юный словенец продолжает переписывать историю НБА, повторив легендарное достижение ЛеБрона
Вісент Луїс 45
Разгромные победы Испании и Швейцарии, 9 голов от Италии: результаты Евро-2020 18 ноября
сегодня 08:39 Разгромные победы Испании и Швейцарии, 9 голов от Италии: результаты Евро-2020 18 ноября
Юрій Семенюк 169
Гандболистка сборной Украины получила предложение руки и сердца сразу после матча: милые фото
18 ноября 20:21 Гандболистка сборной Украины получила предложение руки и сердца сразу после матча: милые фото
Юрій Семенюк 218
Новости
Больше новостей
Залиште відгук