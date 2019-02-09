Сборная Украины уступила Польше в заключительном матче Кубка Федерации

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Женская сборная Украины по теннису
Женская сборная Украины по теннису / btu.org.ua

Сборная Украины по теннису проиграла Польше в борьбе за третье место на Кубке Федерации. Первое место в группе В Евро-Африканской зоны заняла команда Швеции.

В первом матче дня Екатерина Козлова уступила Магдалене Френх со счетом 6:3, 5:7, 2:6. Козловой не удалось подать на победу во второй партии.

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Восстановить паритет удалось Даяне Ястремской, победившей Игу Свентек (7:6, 6:4). Их игра длилась 1 час и 37 минут.

В решающем матче противостояния Украины и Польши за третье место на Кубке Федерации Марта Костюк и Екатерина Козлова уступили в парной дуэли хозяйкам турнира.

Алисия Росольска и Ига Свентек одержали победу над украинками на заключительном тай-брейке в третьем сете. В первых двух партиях соперницы обменялись победами со счетом 6:1.

К слову, успех сборной Швеции оставил Украину еще на год в региональной зоне Кубка Федерации.

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Теги: Даяна Ястремская Марта Костюк Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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