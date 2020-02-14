Сборная Украины во время Евро-2020 будет проживать в 4-звездочном отеле: фото
Сборная Украины по футболу прибудет в тренировочный лагерь на Евро-2020 не менее чем за пять дней до стартовой игры. "Сине-желтые" будут базироваться в 4-звездочном отеле "Каро".
Резорт "Каро" расположен в 15-и минутах езды от центра румынской столицы на территории 5 га.
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Комплекс насчитывает 190 номеров, около 70-и из которых будет снимать украинская делегация. Игроки, тренеры и персонал команды разместятся на двух этажах в одном из блоков комплекса.
Как сообщают в УАФ, у сборной будет свой отдельный вход в здание. Один из ресторанов отеля на все время будет зарезервирован для украинской команды.
Как и зал для теоретических занятий, он расположен в том же крыле здания. Там же – комната с экипировкой и массажные. Все – рядом и под охраной секьюрити, которых УЕФА директивно отправляет в расположение каждой команды-участницы финального турнира.
В УАФ отмечают, что номера отеля просторные, с большими комфортными кроватями и удобными бытовыми мелочами.
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"К таковым относятся, например, кофемашина, Bluetooth-динамик и мини-планшет "Умный дом", что позволяет регулировать яркость многочисленных световых устройств, заказывать уборку, рум-сервис или выбирать функцию "Не беспокоить", – говорится в сообщении.
Отель "Каро", в котором будет жить сборная Украины / фото: УАФ
Также в отеле большой тренажерный зал и шесть 25-метровых дорожек бассейна размещены в соседнем блоке, в который игроки будут попадать через удобный туннель непосредственно из коридора, где расположены их номера.
Тренажерами и бассейном могут пользоваться все постояльцы отеля, как и владельцы годовых абонементов, однако в часы командных фитнес-занятий за "сине-желтыми" будет зарезервирован отдельный зал.
Особенность резорта – зеленая территория.
- Первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет 14 июня в Амстердаме с Нидерландами.
- Два следующих поединка команда Андрея Шевченко проведет в Бухаресте 18 и 22 июня.
- В 2020 году сборная Украины официально проведет 5 товарищеских матчей – с Францией (27 марта), Польшей (31 марта), Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня), Израилем (7 июня).
- Сборная Украины по футболу получит премию за выход на Евро-2020 и вознаграждение за победу на групповом этапе Лиги Наций.
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