Сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места: как менялось мнение украинцев об этом

Сборная Украины находится за шаг до выхода на Чемпионат Европы 2020 года. При этом сделать это она может с первого места, имея в группе действующего чемпиона континента – сборная Португалии.

Для выхода на Евро-2020 сборной Украины достаточно будет набрать четыре очка. Сделать это могут "сине-желтые" уже в ближайших матчах против Литвы и Португалии. Обе игры состоятся в Украине. Первый из них в пятницу, 11 октября, в Харькове. Против Португалии украинцы сыграют в понедельник, 14 октября, в Киеве.

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И если в успехе в домашнем матче с Литвой вряд ли кто-то сомневается, то чтобы отобрать очки у Португалии придется постараться. В отборе ЧМ-2006 мы сначала сыграли вничью, а затем победили Грецию. В результате наша команда заняла первое место в группе и вышла на Мундиаль. С португальцами мы уже сыграли вничью. Так остается победа?

"Если мы не выйдем на Евро-2020, то нас просто неправильно поймут. И сборную, и Андрея Шевченко. За свою игру, по подбору футболистов, эта команда достойна выступать на чемпионате Европы. Только ни в коем случае нельзя думать, что мы легко обыграем Литву, а потом нам хватит ничьей с Португалией. Во-первых, недооценку соперника никогда нельзя допускать, это доказали те же португальцы, когда играли дома с нами. Во-вторых, игра на ничью тоже опасна. Дома, перед своими болельщиками, надо выходить и выкладываться по максимуму, чтобы ни у кого и вопросов не осталось. И, конечно же, финишировать первыми. А то, что Португалия чемпион Европы и приедет с Роналду – это только хорошо. Больше подстегнет наших футболистов", – поделился своим мнением автор первого гола сборной Украины Иван Гецко.

Сейчас для того, чтобы сыграть в финальной части чемпионата Европы, достаточно занять и второе место. Но финишировать первыми будет престижнее. При этом что после жеребьевки о таком мечтали далеко не все украинские болельщики. Согласно данным Favorit Sport, до первого матча с Португалией лишь 32% сделали прогноз на то, что сборная Украины по итогам отбора займет первое место в своей группе. 59% отдавали предпочтение чемпионам Европы. Еще 9% – сборной Сербии. Потом вера в успех сборной Украины стала расти. И если взять период за все время с момента жеребьевки, то сейчас количество прогнозов на первое место нашей команды – 49% (26% у Сербии, 24% у Португалии и 1% у Люксембурга).

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Да и коэффициенты, предложенные Favorit Sport, тоже говорят о высокой вероятности успеха подопечных Андрея Шевченко – 1,85. У Португалии 1,95 и 28,0 у Сербии.