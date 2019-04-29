Сборная Украины завоевала 4 медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике: видео

Сборная Украины завоевала 4 бронзовые медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в азербайджанском Баку.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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Украинки выиграли две бронзовые награды в командных упражнениях с 5 мячами, уступив в финале сборным России и Японии. Также Украина оказалась на третьем месте в упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав.

Еще две бронзы для национальной команды принесла Влада Никольченко. Украинка завоевала бронзу в многоборье и упражнениях с булавами. Гимнастка с 2018 года выступает в категории мастеров спорта (сеньоры).

На чемпионате Европы в Испании Никольченко заняла 11 место, а на чемпионате мира в Болгарии стала четвертой. Также она выиграла финал Гран-при и стала абсолютной чемпионкой Украины.

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