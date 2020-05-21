Сборную Украины покинет ключевой помощник Шевченко

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти может покинуть команду. Итальянский специалист может перейти в "Милан".

Тассотти в сборной Украины с 2016 года

Мауро Тассотти может войти в тренерский штаб немецкого специалиста Ральфа Рангника, сообщает Milan news со ссылкой на авторитетное издание Tuttosport.

Кстати Шевченко рассказал, покинет ли он сборную Украины ради "Милана"

Рангника называют главным кандидатом на пост тренера "Милана". Именно он думает о приглашении Тассотти в свой штаб.

Согласно информации источника, Рангник заинтересован в приглашении Тассотти, поскольку хочет вернуть клубу "итальянскую душу".

Тассотти с 2001 года работал в тренерском штабе "Милана". С 2016 года он работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Шевченко может перейти в "Милан"

В "Милане" может оказаться и сам Андрей Шевченко. Пока специалист утверждает, что сосредоточен на работе в сборной Украины.

При этом он не скрывает, что мечтает возглавить итальянский клуб. Однако это не произойдет в течение ближайшего года.

Вскоре Шевченко должен подписать новый контракт с Украинской ассоциацией футбола. Ожидается, что Шевченко будет работать со сборной Украины до чемпионата мира 2022 года.