Промоутер Усика сделал важное заявление относительно переговоров с Поветкиным

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), заявил, что вскоре команде украинца должен дать ответ касательно боя россиянин Александр Поветкин (34-2, 24 КО).

По его словам, они уже сделали официальный запрос команде Поветкина о проведении поединка. Также Красюк рассказал, какая именно вероятность аншлага на эту возможную встречу.

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Все просто. Мы сделали предложение Поветкину и ждем его реакции. Не просто так ждем, а сегодня-завтра мы должны получить ответ – да или нет. Будет ли интересен бой украинца и россиянина американской публике? В Чикаго – одна из крупнейших украинских диаспор – там сотни тысяч живет. Да, конечно, спрос будет. Даже нет сомнений, что он будет. Усик у нас боец ​​года по версии пяти или семи различных организаций. Мы слишком плохо думаем про Усика,

– сказал Красюк в комментарии "Сегодня".

К слову, сторона российского боксера тоже не отрицает ведение переговоров с украинской командой.

Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Белью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр пока планирует подняться в супертяжелый вес.

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