Секреты от Джоковича: как чувствовать себя отлично, не употребляя мяса и глютена

Финал Уимблдона 2019 стал самым длительным за всю историю престижного теннисного турнира. В течение почти пяти часов за звание чемпиона соревновались Роджер Федерер и Новак Джокович.

Швейцарец, которого откровенно поддерживала публика, дважды подавал на матч. Однако несмотря на это, Джокович выстоял, одержав волевую победу над принципиальным соперником.

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Экстравагантный серб всегда удивлял болельщиков своими выходками. Не изменил себе он и в этот раз. После сверхвыматывающего поединка Новак просто присел, сорвал травинку и съел ее. Это празднование уже стало визитной карточкой теннисиста.

Сам серб объяснил, что не стоит искать в этом жесте какого-то глубокого смысла, он просто любит траву на корте. Однако многие трактуют это как очень красноречивый намек на вегетарианскую диету, которой придерживается чемпион Уимблдона.

Защитник экологии

Перед финальным поединком Джокович рассказал о том, что стал исполнительным продюсером документального фильма "Переломный момент". Вместе с другими знаменитостями – Джеймсом Кэмероном, Джеки Чаном, Арнольдом Шварцнеггером и Льюисом Хэмилтоном – серб пытается привлечь внимание людей к экологии планеты.

Смотрите официальный трейлер к фильму "Переломный момент":

По мнению создателей фильма, одним из способов улучшения экологии является исключение мяса из рациона питания. Джокович и другие звезды утверждают – человек может просуществовать без проблем, не прибегая к убийству животных.

Проблемы со здоровьем у спортсмена

Новак впервые уделил пристальное внимание собственному рациону питания в 2011 году. На одном из турниров серб почувствовал боли в животе и тошноту. Оказалось, что у него аллергия на глютен – растительный белок, который содержится в некоторых злаковых культурах.

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Для эксперимента Джокович решил отказаться от продуктов с глютеном. В итоге симптомы исчезли, а результаты серба стремительно пошли вверх. Но только на глютене он не остановился, и отказался от сладкого и молочных продуктов животного происхождения.

Новак даже издал книгу под названием "Вкус победы", в которой подробно рассказал о своем рационе питания. Серб поделился с читателями секретами своего хорошего вида и самочувствия, которые, на удивление, являются простыми.



Книга Новака Джоковича, которая стала бестселлером

Как выглядеть и чувствовать себя на отлично

Главный секрет, конечно, заключается в самодисциплине и ежедневном соблюдении собственных правил питания. Одно из них – ежедневное употребление меда. Именно им Джокович заменил сахар.

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Спорстмен категорически исключил глютеновые злаки, оставив в рационе лишь четыре крупы – гречку, коричневый рис, киноа и овес. Попробовать безглютеновую диету Новак рекомендует не только тем, у кого аллергия на этот растительный белок, но и каждому, кто стремится достичь лучшей физической формы и отличного самочувствия.

Мы не хотим спорить с одним из лучших теннисистов на планете, и все же должны рассказать, что об этом думает современная наука.

Ученые убеждены, что глютеновая истерия абсолютно не оправдана. Те, кто как и Джокович, страдают аллергией на глютен, должны отказаться от его употребления. Для всех остальных – это абсолютно безопасная вещь.

Дробное питание

Возвращаясь к Новаку, то, кроме всего, он еще и сторонник дробного питания. Вместо трех классических больших порций пищи каждый день, он ест пять поменьше. Впрочем, это тоже не является безапелляционным тезисом.

Здесь ориентироваться стоит лишь на собственный организм: если сербу комфортно есть пять раз в день – супер. Если вам больше импонирует традиционный подход с тремя приемами пищи – это тоже не проблема. Главное помнить о собственной суточной калорийности.

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А вот следующие советы Новака являются практически универсальными. Во время еды Джокович настойчиво рекомендует сфокусироваться исключительно на процессе, не отвлекаясь на чтение книги, телефонные разговоры или просмотр телевизора.

Кроме того, приготовление пищи самостоятельно – не проблема для теннисиста. Более того, выступая на турнирах по всему миру, Новак обычно останавливается в номерах, где есть кухня, чтобы самому заботиться о собственном рационе.



Новак Джокович на кулинарном шоу

Издав книгу, теннисист, впрочем, на этом не остановился. Вот уже несколько лет он не употребляет мяса. Серб утверждает, что такой подход позволяет организму быстрее восстанавливаться после тяжелых матчей и турниров. Вместе с женой Новак даже открыл собственный веганский ресторан в Монте-Карло.



Теннисист со своей женой в собственном ресторане

Впрочем тренеры все же убедили спортсмена, что в таком изнурительном режиме, в котором живут теннисисты, им не обойтись без животного белка. Затем серб стал пескетарианцем, то есть добавил в свой рацион рыбу.

Поэтому собственным примером Новаку не удалось доказать, что спортсмен может демонстрировать высокие результаты, удалив из своего меню белки животного происхождения.

Про вегетерианство и веганство

Относительно крайне актуального сейчас вопроса – может ли человек обойтись без мяса в рационе питания, то это, конечно, больше прерогатива ученых, а их мнение здесь сейчас практически единодушно.

Важно! Вегетерианство и веганство могут быть полезным для человека только тогда, когда ваш переход на такой режим питания четко спланирован и при этом тщательно подобраны качественные компоненты, которые заменят животный белок. Резкий отказ от последнего может не только не принести желаемого эффекта, но и ухудшить ваше здоровье и самочувствие.

Ну и напоследок мы просто должны вспомнить о еще один секрет успеха и отличного вида Новака Джоковича – в любой непонятной ситуации, что бы не случилось, всегда оставайся позитивным.