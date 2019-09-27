Секреты привлекательного тела Свитолиной: как достичь результата на почти райской диете

Элина Свитолина – известная во всем мире украинская теннисистка. В 25 лет красавица уже заработала десятки миллионов евро призовых, выиграла немало престижных турниров и даже переписала историю Украины. Первой из наших спортсменов ворвалась в топовую тройку мирового теннисного рейтинга. Как звезде спорта удается одерживать победы и сохранять себя в прекрасной форме – читайте в материале 24 канала.

Не забывайте, что в материале говорится о профессиональной спортсменке с большим количеством нагрузок. Здесь вы найдете лишь некоторые идеи для здорового питания и тренировок.

Полноценное и сбалансированное питание – вся райская диета

Элина – элитная звездная спортсменка. Поэтому понятно, что у нее за спиной целая команда специалистов, которая помогает выигрывать.

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В частности, у Свитолиной есть свой фитнес-тренер, по совместительству – диетолог. Именно он несколько лет назад сформировал новые принципы питания Элины. Эти изменения помогли Свитолиной подсушиться. Похудеть. Сколько именно килограммов сбросила, девушка, правда, не признается.



Элина Свитолина до и после похудения

А вот чего Элина не скрывает, так это то, что от вкусных трапез она отказываться не собирается. Режим режимом, но разве устоишь, когда вокруг столько всего аппетитного. Правила питания девушки – почти райские. Можно все! Ну или почти все. Например, сладости. Их, убеждена Свитолина, есть можно и даже нужно. Украинская прима убеждает: в теннисе очень важна выносливость, а также физическая сила. Эти черты не помешают не только профессиональным спортсменам, но и нам с вами. Так почему бы не подсмотреть идеи здорового питания у той, у кого это очевидно удается.



В фотосессии для глянцевого журнала ХХL Элина выглядит не менее гармонично, чем на корте с ракеткой в руках

Как таковой диеты у Элины нет. По крайней мере, в привычном понимании этого страшного для многих слова. Никаких табу. Единственное, есть обязательно надо полноценно и сбалансировано. Недобор важных микроэлементов – серьезная проблема. Ведь Свитолина очень много тренируется. В период подготовки к важному турниру она занимается по три раза на день. Две полноценные игровые тренировки. И на десерт – вечером еще йога или растяжки. Не удивляйтесь, но обычная зарядка в конце даже очень тяжелого дня не только не помешает уставшему организму человека, а наоборот. Поможет восстановиться.

Любимые сладости Свитолина смакует только утром. После изнурительных тренировок, на которых оставила много энергии.

А вот мяса девушка почти не употребляет. И это не нюансы в режиме питания. Элине не нравится запах и вид мяса. Еще и, говорит, постоянно чувствует тяжесть в желудке, если все же попробует что-то мясное. Зато отдает предпочтение рыбе.

Водный баланс

Особое внимание Свитолина уделяет своему водному балансу. Элина – хрупкая девушка. 174 сантиметров роста, примерно 60 килограммов веса. Но каждый день она выпивает ну хотя бы четыре литра воды. Это помогает держать мышцы в тонусе. Способствует их восстановлению. И даже предотвращает судороги и растяжения. Особенно в период серьезных нагрузок.

Тем у кого таких нагрузок нет, соответственно и пить столько не надо. Да и вообще в последние годы ученые все чаще скептически относятся к призывам пить по несколько литров воды в день. Поэтому если не готовитесь к грэнд слэмам, не мучайте собственный организм, а доверяйтесь его потребностям.

Плавание как возможность перезарядки

У теннисистов же настоящий стресс для организма провоцирует еще и насыщенный график турниров. Приходится регулярно менять страны, континенты и часовые пояса. Поэтому возможностей отдохнуть и восстановиться – мало. Вот Элина, например, отдает предпочтение плаванию.

► В воде тело находится в состоянии, похожем на невесомость. Давление на суставы практически нивелируется. Во время плавания нагрузка распределяется на все группы мышц. Соответственно, каждая получает работу, но ни одна слишком не переутомляется.

► К тому же, уровень сложности можно регулировать. Например, плавание в холодной воде гарантирует вам расходование большего количества энергии, поэтому обмен веществ ускоряется.

Самым утомительным стилем является баттерфляй. Зато каким эффективным! 10 минут вот таких вот полетов могут забрать у вас примерно 150 килокалорий. Столько же времени вольным стилем где-то 100 килокалорий. На спине – 80 килокалорий. Брассом – 60 килокалорий.

Все это конечно, если плыть интенсивно и действительно воспринимая заплывы как тренировки, а не приятное проведение времени за болтовней в водичке.

► Кроме нагрузок на мышцы, одновременно пользу получают и суставы. Особенно это касается шеи, плеч и бедер. Целебным плавание является и для позвоночника. Но все это только при условии, что плывете вы правильно: ровно лежите на воде, не искривляя осанки.

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► Как и любая форма кардионагрузок, занятия в бассейне укрепляют сердечно-сосудистую систему. А еще плавание может бороться с плохим настроением. Ученые утверждают, что занятие в бассейне может быть действенным антидепрессантом. Во время плавания организм человека выделяет эндорфины. Это такие химические соединения, которые противостоят стрессу. Поэтому плавание – это почти всегда хорошая идея. Не только для спортсменов, но и для нас с вами.

Свитолина готовит: вкусный рецепт киноа с овощами

Большую часть года Свитолина проводит в дороге. Сезон очень насыщенный. Турнир за турниром. Когда же у Элины выпадает возможность собраться вместе с друзьями и семьей, она запросто может сама приготовить какую-то вкуснятину.

Украинка любит поколдовать на кухне. Даже коронное блюдо. Киноа с отварными овощами. Всех секретов своего рецепта девушка не раскрывает. Но убеждает, что получается очень вкусно. Мы верим.

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Киноа хоть и не дешевая, но действительно полезная и очень вкусная зерновая культура. Рецептов ее приготовления – просто куча. Ну, вот например:

Ставим варить киноа. За это время нарезаем лук порей. Баклажан. И кабачок. Еще можно болгарский перец. Измельчаем чеснок. Далее на хорошо разогретую сковородку бросаем в первую очередь лук порей. Болгарский перец. Баклажан и кабачок. На последок чеснок. Соль-перец по вкусу. А вот куркуму бросайте щедро. Заправляем соевым соусом. Все. Отваренное киноа бросаем к уже готовым овощам. Получается вкусно и красиво. И без мяса. Именно как любит Элина Свитолина.



Рецепт из киноа

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