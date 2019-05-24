Секс-скандал на турнире в Испании – победительница получила в подарок вибратор
В Испании разгорелся скандал в спорте, когда после турнира по сквошу его победительница получила вибратор в подарок от организаторов. Бритвы и восковые полоски для депиляции волос на ногах, а также приспособления для удаления мозолей получили спортсменки, которые заняли второе, третье и четвертое места.
Такой неприятный инцидент произошел на чемпионате по сквошу в испанском городе Овьедо Asturias Championship Squash 2019.
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Спортсменки подали жалобу в испанскую федерацию сквоша, заявив, что подверглись половой дискриминации.
Это привело к отставкам в клубе, занимавшемся организацией мероприятия, сообщает BBC. Кроме того, были отменены все их соревнования до конца 2019 года.
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"Мы были очень удивлены, удивительно шокированы. Мы считаем, что это сексизм", - сказала победительница турнира Элизабет Садо. Именно она получила вибратор как один из подарков.