Секс-скандал на турнире в Испании – победительница получила в подарок вибратор

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Подарки победительницам турнира в Испании
Подарки победительницам турнира в Испании / Фото из соцсетей

В Испании разгорелся скандал в спорте, когда после турнира по сквошу его победительница получила вибратор в подарок от организаторов. Бритвы и восковые полоски для депиляции волос на ногах, а также приспособления для удаления мозолей получили спортсменки, которые заняли второе, третье и четвертое места.

Такой неприятный инцидент произошел на чемпионате по сквошу в испанском городе Овьедо Asturias Championship Squash 2019.

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Спортсменки подали жалобу в испанскую федерацию сквоша, заявив, что подверглись половой дискриминации.

Это привело к отставкам в клубе, занимавшемся организацией мероприятия, сообщает BBC. Кроме того, были отменены все их соревнования до конца 2019 года.

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"Мы были очень удивлены, удивительно шокированы. Мы считаем, что это сексизм", - сказала победительница турнира Элизабет Садо. Именно она получила вибратор как один из подарков.

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Теги: Новости Спорта Спорт Секс-скандал
Источник: 24 канал
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