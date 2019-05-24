Секс-скандал на турнире в Испании – победительница получила в подарок вибратор

В Испании разгорелся скандал в спорте, когда после турнира по сквошу его победительница получила вибратор в подарок от организаторов. Бритвы и восковые полоски для депиляции волос на ногах, а также приспособления для удаления мозолей получили спортсменки, которые заняли второе, третье и четвертое места.

Такой неприятный инцидент произошел на чемпионате по сквошу в испанском городе Овьедо Asturias Championship Squash 2019.

Читайте также: Футболист Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала

Спортсменки подали жалобу в испанскую федерацию сквоша, заявив, что подверглись половой дискриминации.

Un vibrador, cera depilatoria y una lima eléctrica para pies, fue el kit que entregaron a las ganadoras del Campeonato de Asturias de Squash, junto a sus trofeos



Al menos 4 atletas han denunciado a la Federación por sexismo y discriminación.

La Federación culpó a Squash Oviedo pic.twitter.com/B6VKTwtimg — Betsabe Rosales (@RastitasRepor) 21 травня 2019 р.

Это привело к отставкам в клубе, занимавшемся организацией мероприятия, сообщает BBC. Кроме того, были отменены все их соревнования до конца 2019 года.

Читайте также: Как сексизм влияет на здоровье женщины

"Мы были очень удивлены, удивительно шокированы. Мы считаем, что это сексизм", - сказала победительница турнира Элизабет Садо. Именно она получила вибратор как один из подарков.