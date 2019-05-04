Селезнев рассказал, каким клубам из Испании и Англии отказал

Украинский нападающий Евгений Селезнев играл в немалом количестве клубов. В Украине форвард выступал за "Шахтер", "Арсенал" и "Днепр". Также в его активе матчи за российскую "Кубань", турецкие "Карабюкспор" и "Аксихар". Сейчас он выступает за испанскую "Малагу". Хотя в Испании игрок мог оказаться значительно раньше.

На самом высоком уровне Евгений Селезнев "засветился" в сезоне 2007/08, когда за киевский "Арсенал" забил 19 голов. Тогда права на игрока принадлежали донецкому "Шахтеру", поэтому именно к "горнякам" нападающий и вернулся на следующий сезон. Однако уже 25 июля 2009 года игрок перешел в состав "Днепра". Клуб тогда заплатил за нападающего 4,5 миллиона евро. Селезнев провел в "Днепре" два сезона, где за 51 матч в чемпионате забил 30 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины 2010/11. После этого было возвращение в "Шахтер" в 2011 году, где он снова стал лучшим бомбардиром чемпионата. И в 2012 году Селезнев оказался в "Днепре", с которым дошел до финала Лиги Европы. И за который выступал до 2015 года.

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Именно в это время украинским нападающим активно интересовались иностранные клубы. Поэтому продолжить свою карьеру Селезнев мог как в Испании, так и Англии. Об этом он рассказал в интервью изданию Malaga Hoy.

"Когда играл в Украине, отказывал командам из Испании. Это были "Бетис" и "Леванте". Я был слишком глуп. Также я мог поехать в Англию – в "Болтон" и "Вест Хэм"... Но им я тоже отказал, предпочитая остаться в Украине, где у меня было все. Я был в "Шахтере", в "Днепре"... Мне не нужны были изменения в жизни", – рассказал Евгений Селезнев.

Пока игрок выступает на правах аренды за "Малагу", которая играет в Сегунде – втором по силе дивизионе Испании.