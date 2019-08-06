Селтик – Клуж: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Чемпионов

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Команда Марьяна Шведа держит курс на Румынию. В первом матче третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов шотландский "Селтик" сыграет с "Клужем".

Украинский футболист Марьян Швед подписал контракт с "кельтами" еще в начале 2019 года, но вторую половину прошлого сезона провел в "Карпатах" на правах аренды. За его трансфер львовяне выручили два миллиона евро.

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Отметим, что предыдущий поединок "Селтика" украинец пропустил. Но в матче с "Клуж" он должен выйти в составе команды.

Фаворитом поединка являются шотландцы. Коэффициент на победу гостей – 2,63. На то, что выигрывают хозяева -2,93. На ничью же предлагают 3,05.

Прогноз букмекерів
Прогноз букмекеров на матч

Коэффициент на то, что "Селтик" по итогам двух встреч пройдет дальше эксперты верят еще больше. – 1,39. В то время, как на то, что дальше пойдет "Клуж" – аж 3,05.

Прогноз букмекерів
Прогноз букмекеров на матч

Сможет ли лучший клуб Шотландии преодолеть румынский барьер узнаем уже совсем скоро. Стартовый свисток этого матча прозвучит в среду, 7 августа, в 21:00.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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