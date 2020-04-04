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"Селтик" украинца Марьяна Шведа могут признать чемпионом Шотландии

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Марьян Швед / celticfc.net

Еще один чемпионат решил не доигрывать из-за карантина. На этот раз в Шотландии готовятся к тому, чтобы закончить футбольное первенство.

Руководство Шотландской лиги и владельцы клубов склоняются к тому, чтобы не продолжать чемпионат. Ведь неизвестно, когда его удастся восстановить с условиями распространения коронавируса, пишет The Telegraph.

При таких условиях чемпионом признают "Селтик", который занимает первое место в турнирной таблице. Он опережает ближайшего преследователя – извечного соперника "Рейнджерс" на 13 очков (однако последние сыграли на один матч меньше).

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Если такое решение будет принято, то чемпионом Шотландии станет полузащитник сборной Украины Марьян Швед. Он хоть и не является игроком основы "Селтика", но чемпионскую медаль таки получит.

При этом он станет вторым игроком из сборной Украины, который досрочно получит чемпионское звание. До этого чемпионом Бельгии стал защитник Эдуард Соболь с местным "Брюгге". Там руководство лиги тоже приняло решение не продолжать чемпионат.

И на пути к такому решению Шотландской лиги может стать УЕФА. Организация обратилась к национальным ассоциациям не заканчивать чемпионаты досрочно. В противном случае они пригрозили не допустить команды к еврокубкам.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Марьян Швед Новости Спорта Спорт Футбол
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