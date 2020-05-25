Семь лет, как украинец в последний раз выигрывал Лигу чемпионов: видео уникального финала

7 лет назад, 25 мая 2013 года, состоялся уникальный финал Лиги чемпионов. Впервые в решающем матче турнира сошлись две немецкие команды – "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд. Есть в этом финале и украинский след.

Шлях до фіналу

На шляху до фіналу німецькі клуби розчавили іспанських грандів у півфіналі, пише 24 канал. "Баварія" Юппа Хайнкеса за сумою двох матчів знищила "Барселону" з рахунком 7:0.

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У паралельній грі "Боруссія" під орудою Юргена Клоппа здолала мадридський "Реал" з рахунком 4:3.

До цього "Баварія" пройшла лондонський "Арсенал" та туринський "Ювентус". Натомість "джмелі" вибили донецький "Шахтар" та іспанську "Малагу".

Вирішальний гол "містера Вемблі"

Поєдинок у Лондоні на стадіоні "Вемблі" краще розпочали футболісти "Боруссії". Дортмундці змарнували декілька чудових нагод відкрити рахунок.

"Баварія" перехопила ініціативу ближче до середини тайму. Чудовий шанс вивести мюнхенців вперед мав Ар'єн Роббен, проте він не зміг реалізувати вихід віч-на-віч з Романом Вайденлфеллером.

У другому таймі події розгорталися набагато цікавіше. "Баварія" вийшла вперед завдяки голу Маріо Манджукіча.

Але дуже швидко "джмелі" зрівняли рахунок. Данте збив Ройса у штрафному – пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував Ілкай Гюндоган.

Здавалося, що забитий гол додасть імпульсу атакам команди Клоппа. Тим паче за рік до того "Баварія" програла драматичний фінал "Челсі", в якому теж відкрила рахунок.

Та мюнхенці засвоїли урок. На 90-й хвилині Боатенг віддав довгу передачу: м'яч опинився у Рібері і француз вивів Роббена віч-на-віч з Вайденфеллером.

Цього разу удача була на стороні нідерландця. Він покотив м'яч повз воротаря "Боруссії" – 2:1.

Після цього у "Баварії" Роббена почали називати "містер Вемблі" на честь вирішального голу у фінальному матчі.

У тому сезоні "Баварія" оформила так званий "требл". Мюнхенці до перемоги в Лізі чемпіонів додали звитягу в чемпіонаті та Кубку Німеччини.

Баварія – Боруссія Дортмунд відеоогляд фіналу Ліги чемпіонів 2013

Український слід