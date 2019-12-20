Семь клубов Первой лиги подали заявку на участие в УПЛ

Заявку на получение аттестата для участия в украинской премьер-лиге подали семь клубов Первой лиги. При этом среди них есть клуб, который не выйдет в УПЛ следующего сезона.

По данным SportArena, заявки подали "Рух", "Волынь", "Минай", "Ингулец", "Оболонь-Бровар", "Металлист 1925" и "Черноморец".

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При этом среди подавших заявки, нет "Агробизнеса" и "Авангарда", который есть среди претендентов на повышение в классе. Зато "Черноморец", который подал заявку, потерял возможность попасть в первую тройку, которая и выйдет в УПЛ.

Напомним, что сейчас лидером Первой лиги является львовский "Рух". Команда набрала 39 очков и опережает на один балл луцкую "Волынь". Далее идут "Ингулец", "Оболонь-Бровар" и "Агробизнес" (по 37 очков у каждой команды), "Металлист 1925" (35 очков) и "Авангард" (33 очка). У одесского "Черноморца" 22 очка и он занимает десятое место.