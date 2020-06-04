Российский тренер Юрий Семин рассматривается как кандидат на тренерское кресло киевского "Динамо". 73-летний специалист вроде главный претендент на кресло тренера "Динамо"

Семин может возглавить "Динамо" в третий раз

Как сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на источник в Москве, российский специалист – один из главных кандидатов на пост тренера "Динамо".

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Все разногласия между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом улажены после второго ухода тренера из клуба в 2012 году.

Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном возвращении в киевский клуб, сообщает "Чемпионат".

Ко мне по этому поводу никто не обращался,

– сказал Семин.

Биография Семина в "Динамо"

Российский тренер впервые возглавлял "Динамо" с 2007 по 2009 год. Этот период был самым успешным в его киевской карьере.

Он выиграл чемпионат Украины сезона 2008/2009. В 2009 году вывел "Динамо" в полуфинал Кубка УЕФА, в котором проиграл "Шахтеру".

После сезона 2008/2009 Семин решил вернуться в московский "Локомотив".

Второй раз Семин возглавил "Динамо" в 2010 году и работал в клубе до 2012 года. За это время он выиграл только Суперкубок Украины.

Из-за неудачных результатов "Динамо" уволило Семина.

На данный момент Семин безработный. Его последним клубом был российский "Локомотив".