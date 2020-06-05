Российский тренер Юрий Семин прокомментировал информацию о возвращении в киевское "Динамо". Экс-тренер "Локомотива" заявил, что пока не получал предложения возглавить "Динамо".

Семин обещает подумать над предложением

В комментарии Meta-ratings.com.ua Семин сказал, что не разговаривал на эту тему с "Динамо". Однако он готов подумать над предложением, если оно поступит.

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Никто со мной на эту тему не разговаривал. Если пригласят? Когда поступит предложение, буду комментировать. Но никто мне ничего не предлагал. Если бы поступило: нужно думать, вот и все,

– заявил 73-летний тренер.

Также Семин прокомментировал матч "Шахтера" с "Динамо", в котором киевляне проиграли со счетом 3:1.

Хорошая игра. Хорошая у "Динамо" молодежь. Не хватало в атаке нападающего, который был травмирован. Также Беседин не играет из-за дисквалификации. А вообще, была качественная игра с обеих сторон,

– отметил Семин.

Семин возвращается в "Динамо"?

После очередной неудачи "Динамо" опустилось на 4-ю строчку в турнирной таблице. Из-за этого начали появляться слухи, что Алексей Михайличенко покинет тренерский мостик по окончании сезона.

Сообщалось, будто сам Михайличенко не хочет продолжать возглавлять "Динамо".

Зато главным кандидатом на тренерское кресло "Динамо" якобы является Юрий Семин. Он дважды возглавлял "Динамо" и однажды становился с киевлянами чемпионом Украины.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отказался комментировать слухи.

Также "Динамо" может возглавить турецкий специалист Эрол Булут.