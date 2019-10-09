Сенцов и другие освобожденные пленные посетят матч сборной Украины с Португалией
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что матч Украина – Португалия посетит Олег Сенцов и другие освобожденные из русского плена украинцы.
На своей странице в фейсбуке Павелко написал, что встретился с Сенцовым в Доме футбола и пригласил его на игру сборной Украины в Киеве. "Сине-желтые" сыграют против Португалии 14 октября на НСК "Олимпийском".
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Большая честь принимать такого гостя в Доме футбола, пообщаться и, пользуясь случаем, пригласить его вместе с другими освобожденными пленными на матч Украина – Португалия, который состоится в День защитника Украины, 14 октября, на НСК "Олимпийский",
– написал Павелко.
Павелко напомнил, что сборная Украины посвятила Сенцову и всем освобожденным пленным победу над Литвой в рамках отбора Евро-2020.
Теперь Герой Украины, храбростью и непокоренностью которого восхищается весь мир, сможет ответить сборной своей поддержкой в решающем поединке с чемпионом Европы. Сделать это он может надев уникальную вышиванку, которую получил сегодня на добрую память о нашей встрече,
– добавил президент УАФ.
Сенцов и другие освобожденные пленные смогут посмотреть поединок в компании легенд футбола Олега Блохина и Игоря Беланова.
До матча против Португалии украинская сборная проведет еще один матч квалификации Евро-2020. В пятницу, 11 октября, команда Шевченко в Харькове встретится с Литвой.
Что известно о плене и освобождении Олега Сенцова?10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.
В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.
7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ передали тоже 35 удерживаемых в Украине человек.
Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала