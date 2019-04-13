Сенсация футбольной Европы: как "Лестер Сити" одержал феноменальную победу

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В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – в 2016 году британские букмекеры потеряли более 25 миллионов фунтов, не рассчитывая на победу футбольного клуба "Лестер Сити". Он в начале сезона считался одним из претендентов на вылет, однако он утер нос признанным авторитетам из "Манчестер Сити". Впервые в своей истории "Лестер Сити" покорил самую сильную Лигу мира.

Также в выпуске:

"Фудболин", "метагол", "таблфутбол" и наиболее распространенное название – "кикер". Так в разных концах света называют игру, которая известна у нас, как настольный футбол. На протяжении 15 лет неизменным победителем турниров по настольному футболу был Фредерик Колиньйон. Француз тщательно оттачивал технику на всех столах, поэтому смог достичь виртуозного мастерства. В 2012 году он объявил о завершении карьеры, однако обыграть его до сих пор никому не под силу. Периодически возвращаясь к делу, Фредерик все еще с легкостью обыгрывает соперников.

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Теги: Спорт навыворот Манчестер Сити Спорт
Источник: 24 канал
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