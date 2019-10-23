Сент-Этьен – Александрия: что прогнозируют букмекеры на матч Лиги Европы

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Сент-Этьен – Александрия: прогноз и ставки на матч 24.10.2019

"Александрия" сыграет третий матч Лиги Европы. На этот раз в гостях против французского "Сент-Этьена". Матч состоится в четверг, 24 октября. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Сент-Этьен – Александрия. Прогноз

Этот матч будет сложным для "Александрии". Несмотря на то, что команда имеет столько же очков, как и "Сент-Этьен" – по одному баллу. Но этот матч состоится во Франции.

К слову: "Александрия" не смогла вылететь на матч Лиги Европы из-за тумана в Киеве

Также стоит отметить, что "Сент-Этьен" не слишком удачно начал сезон, однако последние четыре матча не проигрывает: три победы в чемпионате Франции и ничья в Лиге Европы – дома против "Вольфсбурга".

На стороне "Александрии" может быть тот факт, что их соперник забивает не так много голов – всего 12 голов в этом сезоне. Поэтому очки команда может получить, если надежно сыграет в защите.

Матч "Сент-Этьен" – "Александрия" состоится в четверг, 24 октября. Начало матча в 19:55.

Что прогнозируют букмекеры на матч "Сент-Этьен" – "Александрия"

Ничего хорошего для "Александрии". Коэффициент на их победу колеблется от 7,5 до 8,25. Зато победа "Сент-Этьена" оценена в 1,44-1,50. Ничья в матче – 4,10-4,50.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы ФК Александрия
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