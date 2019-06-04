"Сент-Луис" в фантастическом стиле сравнял счет в финале Кубка Стэнли: видео
После четырех матчей в финале Кубка Стэнли между "Сент-Луисом" и "Бостоном" сохраняется равновесие.
"Сент-Луис" – "Бостон" 4:2
Счет в серии – 2:2
Предыдущий матч: "Бостон" разгромно победил "Сент-Луис" и вышел вперед в финале Кубка Стэнли
Поединок "Сент-Луис" – "Бостон" в рамках четвертой встречи в финальной серии Кубка Стэнли закончился со счетом 4:2. Таким образом, счет в серии стал 2:2.
Форвард "Блюз" Райан О`Райлли открыл счет на 43-й секунде встречи, однако Чарли Койл удалось уравнять шансы в середине первого периода, под занавес которого Владимир Тарасенко забросил свою 11-ю шайбу в плей-офф и снова подарил хозяевам площадки шанс на успех.
Тем не менее, во второй двадцатиминутке "Сент-Луис" умудрился пропустить, играя в большинстве. Брэндон Карло удачно сыграл на добивании.
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И все же в третьем периоде "Блюз" удалось вырвать важную победу. О`Райлли забросил победную шайбу, а точку в матче броском в пустые ворота поставил Брейди Шенн.
"Сент-Луис" во второй раз сравнял счет в этой серии и выиграл свой второй в истории матч в финалах Кубка Стэнли. Пятая игра финала состоится в ночь с 6-го на 7 июня в Бостоне.
Видеообзор матча Сент-Луис – Бостон