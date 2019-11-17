Сербия – Украина: анонс на матч квалификации Евро-2020

Сборная Украины 17 ноября сыграет против Сербии. Матч в Белграде станет последним для обеих команд в отборе на Евро-2020. Украинцы уже гарантировали себе попадание на Чемпионат Европы. Однако этот матч будет для "сине-желтых" иметь принципиальное значение. Все самое важное относительно матча Сербия – Украина – в материале Спорт24.

Сербия – Украина: главное

Что: матч квалификации Евро-2020

Где: стадион "Райко Митич", Белград, Сербия

Когда: Воскресенье, 17 ноября. Начало в 16:00

Трансляция: каналы "Украина" и "Футбол 1", видеосервис Oll.tv, текстовая онлайн-трансляция на сайте Спорт24.

Чем важен матч

Обе команды подходят к этому матчу в разных статусах. Украинцы гарантировали себе попадание на Евро-2020, да еще и с первого места. Однако им в этом матче нужно не проиграть, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке турнира.

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Зато сербы борются за выход на Евро-2020. Команда пока занимает третье место, отставая от второй Португалии на одно очко. Поэтому сборной Сербии надо выиграть и надеяться, что португальцы на выезде в параллельном матче не обыграют Люксембург.

Предыдущая игра: унижение во Львове

Также сербы будут стремиться взять реванш после разгромного поражения во Львове. 7 июня сборная Украины разгромила Сербию 5:0. Тогда дубли оформили Цыганков и Коноплянка, еще одним голом отметился Яремчук.

Это поражение стало самым крупным в истории сборной Сербии. Тогда командой руководил Младен Крстаич. После этого поражения его уволили.

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И вообще во всех четырех матчах украинцы непременно побеждали и не пропустили ни одного гола. Дважды это было в товарищеских матчах – по 2:0 в 2008 и 2016 годах. В 2009 году на Кубке Кипрской футбольной ассоциации украинцы тоже были сильнее – 1:0. А в 2019 году состоялся уже упомянутый матч во Львове и разгром 5:0.

Слово тренерам

С точки зрения будущего жребия для нас важно попасть в посев. Если мы хотим быть в нем, то нужно провести удачную игру. Мы решаем совершенно разные турнирные задачи, понимаем, как настроены сербы, поэтому наша команда готовится к очень серьезному поединку,

– заявил перед игрой Андрей Шевченко.

"Мы провели детальный анализ, ведь поединок против Украины очень важен для нас по многим причинам. Шансы, что завтра мы квалификуемося на Евро-2020, минимальные, но мы желаем победы. То, что Украина еще не проигрывала в отборе, должно нас дополнительно мотивировать. Я несколько раз просматривал матч во Львове. Это футбол, и в нем случаются такие вещи. Но редко. Каждый удар Украины превращался в гол. Этого не изменить ", – отметил наставник сербов Любиша Тумбакович.

Без фанатов

Стоит отметить, что в этом матче сборная Украины останется без поддержки болельщиков. Дело в том, что билеты из украинской квоты на матч Сербия – Украина реализовываться не будут. Соответствующее решение было принято по договоренности с Футбольным союзом Сербии из соображений безопасности и во избежание конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран. Именно поэтому сербских фанатов не было в Украине.

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