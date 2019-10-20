Сербия заплатит немалые призовые сборной, которая сможет отобрать очки у Португалии

Сборная Сербии еще сохраняет шансы попасть на Евро-2020. Ведь команда лишь на одно очко отстает от сборной Португалии, которая пока идет на втором месте.

Поэтому чтобы выйти на Евро-2020, сборной Сербии надо побеждать в двух оставшихся матчах. И надеяться, что Португалия потеряет очки в одном из этих матчей. Поэтому Футбольный союз Сербии решил выплатить призовые той сборной, которая отберет очки у сборной Португалии, сообщает издание Kurir.

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Но стоит отметить, что задача эта не из простых. Ведь играть Португалия будет с аутсайдерами группы. Сначала команда в родных стенах примет сборную Литвы, а затем отправится на матч в Люксембурге. Литовцев португальская сборная перед тем на выезде разгромила, забив пять голов (и один пропустив). Что касается матча с Люксембургом, то его действующие чемпионы Европы дома тоже разгромили 3:0.

"Выплата премиальных сопернику – это нормальная практика. Впрочем, это забота не игроков, а совсем других людей. Мы немало помучились в игре и с Литвой, и с Люксембургом. Если бы им чуть больше повезло, результаты матчей могли бы быть совсем другими. Я думаю , что и литовцы и люксембуржцы будут максимально мотивированы против такой именитой команды, как Португалия. Поэтому будем надеяться и верить", – прокомментировал эту ситуацию форвард сборной Сербии Александр Митрович.

Но и сербам никто не гарантирует двух побед в этих матчах. Ведь сначала они сыграют против Люксембурга дома, а затем примут сборную Украины. Нашей команде в этом матче тоже нужно набирать очки, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке Чемпионата Европы.

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