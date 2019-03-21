Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео

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Момент фола Милана Павкова против Лероя Сане
Момент фола Милана Павкова против Лероя Сане

В товарищеском матче между сборными Германии и Сербии (1:1), который состоялся 20 марта, произошел жуткий инцидент.

Антигероем эпизода стал нападающий "Црвены Звезды" Милан Павков, для которого это был дебютный матч за сборную Сербии.

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25-летний футболист появился на поле на 70 минуте, а уже в компенсированное время совершил грубый фол против одного из лидеров сборной Германии Лероя Сане, за что получил прямую красную карточку.

К счастью, 23-летний немец избежал серьезной травмы и сможет сыграть в ближайшем матче отбора со сборной Нидерландов.

"Это недопустимый фол для товарищеских матчей. Мой коллега из сборной Сербии извинился за поведение своего футболиста. К счастью, все обошлось без серьезного повреждения, хотя Сане вполне мог получить перелом", – сказал наставник сборной Германии Йоахим Льов.

Добавим, что сборная Сербии является соперником Украины в отборе на Евро-2020. Матч Украина – Сербия состоится во Львове 7 июня. В Сербии команды сыграют между собой 17 ноября.

Ранее Спорт 24 писал, что Лерой Сане и Александр Зинченко близки к подписанию новых контрактов с "Манчестер Сити".

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Теги: Футбол Спорт Сербия Александр Зинченко
Источник: 24 Канал
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