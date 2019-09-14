Серена Уильямс отправилась на Багамы, чтобы помочь жертвам урагана "Дориан": фото

Американская теннисистка Серена Уильямс, обыгравшая в полуфинале US Open украинку Элину Свитолину, но в финале уступила Бьянке Андрееску, решила помочь жертвам урагана "Дориан".

Серена Уильямс лично отправилась на Багамы, на которых накануне бушевал ураган "Дориан".

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Ураган "Дориан"Сильнейший ураган, который когда-либо обрушивался на Багамы. Стихия обрушилась на острова 1 сентября, а скорость ветра достигала местами до 320 километров в час. Из-за этого национальный центр США по слежению за ураганами присвоил "Дориан" пятую, самую мощную категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив таким образом степень возможных разрушений от него как катастрофическую.



В результате стихийного бедствия погибли около 50 человек, среди которых и дети. Больше всего жизней ураган "Дориан" унес на острове Абакос.



В результате урагана на Багамах без жилья остались около 76 тысяч человек. 2500 человек считаются пропавшими без вести.

На Багамах Серена Уильямс сделала пожертвование в одну из церквей, где находятся жертвы стихийного бедствия. О сумме не сообщается.

NASSAU| Tennis superstar Serena Williams appeared in the Bahamas to make her contribution to Hurricane Dorian victims.



Williams showed up to make a contribution at the New Providence Community Church where many of the Hurricane Dorian victims are being housed. pic.twitter.com/w2biBIhhEs — Bahamas Press (@Bahamaspress) September 13, 2019

Напомним, именно Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале US Open. Однако в финале турнира американка уступила 19-летней канадке Бьянке Андрееску. При этом что победительницы US Open еще в начале 2019 года даже не было в топ-150 мирового рейтинга. А своей победой Андрееску установила историческое достижение.