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Сергей Ребров заговорил о своем возвращении в "Динамо"

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Сергей Ребров / ФК "Динамо"

Наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров не исключает, что снова может возглавить киевское "Динамо".

Об этом Ребров сказал в эфире программы "Большой футбол".

К слову Возглавит ли Ребров "Шахтер" – заявление журналиста

Вариант с возвращением в "Динамо" в будущем? Может случиться любой вариант. Работа тренером – это не контракт игрока, который может сидеть ровно пять лет. Тренер должен быть готов ко всему, и что будет завтра, никто не знает, – отметил украинский специалист, добавив, что у него сохранились хорошие отношения с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. – "Динамо" дало мне шанс стать тем, кем я стал,
– подчеркнул Ребров.

Пока же тренер подчеркнул, что ему нравится работать в "Ференцвароше": "Мне здесь комфортно, мне нравится здесь работать. А что будет дальше – посмотрим".

Что известно о Сергее Реброве

  • Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.
  • Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
  • С 2014 по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
  • Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Сергей Ребров Футбол
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