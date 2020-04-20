Сергей Ребров заговорил о своем возвращении в "Динамо"
Наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров не исключает, что снова может возглавить киевское "Динамо".
Об этом Ребров сказал в эфире программы "Большой футбол".
К слову Возглавит ли Ребров "Шахтер" – заявление журналиста
Вариант с возвращением в "Динамо" в будущем? Может случиться любой вариант. Работа тренером – это не контракт игрока, который может сидеть ровно пять лет. Тренер должен быть готов ко всему, и что будет завтра, никто не знает, – отметил украинский специалист, добавив, что у него сохранились хорошие отношения с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. – "Динамо" дало мне шанс стать тем, кем я стал,
– подчеркнул Ребров.
Пока же тренер подчеркнул, что ему нравится работать в "Ференцвароше": "Мне здесь комфортно, мне нравится здесь работать. А что будет дальше – посмотрим".
Что известно о Сергее Реброве
- Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.
- Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
- С 2014 по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
- Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".
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