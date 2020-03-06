Сергей Стаховский проиграл первый матч на Кубке Дэвиса

На корте запорожского дворца спорта "Юность" стартовал матч плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса по теннису между сборными Украины и Тайваня.

Для сборной Украины противостояние Кубка Дэвиса началось с поражения. Сергей Стаховский выиграл первый сет у Цзэн Чун Сина, однако после этого потерял инициативу в матче и потерпел поражение в трех сетах– 6:3, 1:6, 2:6.

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Матч длился два часа и пять минут. Стаховский сумел реализовать лишь один брейкпоинт из 11-ти, тогда как его соперник оформил четыре из семи.

Таким образом, Китайский Тайбэй повел во встрече против Украины плей-офф Первой Мировой группы 1:0.