24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Сергей Стаховский проиграл первый матч на Кубке Дэвиса

- Читати новину українською

На корте запорожского дворца спорта "Юность" стартовал матч плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса по теннису между сборными Украины и Тайваня.

Для сборной Украины противостояние Кубка Дэвиса началось с поражения. Сергей Стаховский выиграл первый сет у Цзэн Чун Сина, однако после этого потерял инициативу в матче и потерпел поражение в трех сетах– 6:3, 1:6, 2:6.

Смотрите также: Элина Свитолина в необычном стиле отпраздновала выход в 1/4 финала турнира в Мексике: фото

Матч длился два часа и пять минут. Стаховский сумел реализовать лишь один брейкпоинт из 11-ти, тогда как его соперник оформил четыре из семи.

Таким образом, Китайский Тайбэй повел во встрече против Украины плей-офф Первой Мировой группы 1:0.

  • Во втором матче дня Илья Марченко сыграет с В Тунг-Лином.
  • Победитель матча Кубка Дэвиса между Украиной и Китайским Тайбэем в сентябре проведет матч за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса 2021 года против одной из сборных, которая проигрывает на отборочном этапе этого сезона.
Коронавирус в России: зафиксировали еще 6 случаев
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Сергей Стаховский Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 14:25 Коронавирус и спорт: какие мероприятия перенесли и отменили
Михайло Гема
сегодня 09:29 Умер украинский шахматист Станислав Богданович: что о нем известно
Юрій Семенюк
5 марта 13:24 Хоккеист получил порез лица коньком во время матча, ему наложили 90 швов: видео (18+)
Ігор Саджениця
5 марта 10:03 Грубые ошибки арбитров, после которых пострадали "Ворскла" и "Карпаты" за выдуманные фолы: видео
Ігор Саджениця
5 марта 08:58 Украинская саблистка Ольга Харлан стала прототипом для куклы Барби: фото
Софія Кулай
Новости
Больше новостей
Залиште відгук