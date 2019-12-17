Серия А выпустила антирасистские плакаты с изображениями обезьян

Серия А (чемпионат Италии по футболу) использовала изображения обезьян в рамках антирасистской кампании. Это произошло после того, как клубы обязались бороться с расизмом в итальянском футболе.

На плакатах "Нет расизму" изображены три обезьяны с раскрашенными лицами. Из-за изображения обезьян Серия A была раскритикована организациями, которые борются с расизмом, сообщает BBC.

Читайте также: Фаны "Мансити" бросили в экс-звезду "Шахтера" мусор, игрок сказал о расизме и вспомнил Украину

Итальянский футбол снова лишает мир речи. Трудно понять, о чем думала Серия А,

– сказал антидискриминационный орган FARE ("Футбол против расизма в Европе").

В то же время художник Симоне Фугаццотто, который часто использует обезьян в своих работах, заявил, что все люди обезьяны. "Для художника нет ничего важнее, чем попытка изменить восприятие вещей с помощью своей собственной работы", – сказал Фугаццотто.

Я решил изобразить обезьян, чтобы говорить о расизме, потому что они являются метафорой для людей. В прошлом году я был на стадионе, чтобы увидеть матч "Интера" против "Наполи" (игра, в которой защитник "Наполи" Калиду Кулибали подвергался расовому насилию, – Спорт24), и я чувствовал себя униженным, все кричали "обезьяна" на Кулибали, игрока, которого я уважаю,

– заявил художник.



Антирасистский плакат Серии A / Фото: mirror.co.uk

По словам художника, он решил сделать эту работу, чтобы научить, что все люди являются обезьянами. "Я сделал западную обезьяну с синими и белыми глазами, азиатскую обезьяну с миндалевидной формой глаз и черную обезьяну, расположенную в центре, откуда все берет начало. Обезьяна становится искрой, чтобы учить всех, что нет никакой разницы, нет ни человека, ни обезьяны, мы все одинаковые. Если что – мы все обезьяны".

Но в FARE заявляют, что кампания Серии A выглядит как глупая шутка. "В стране, где власть неделя за неделей не решает проблему расизма, в Серии А началась кампания, которая выглядит как глупая шутка", – говорится в сообщении.

Эти творения – безобразие; они будут контрпродуктивными и продолжат дегуманизацию людей африканского наследия. Пришло время для прогрессивных клубов в лиге, чтобы их голос был услышан,

– говорится в сообщении FARE.

Антидискриминационный орган Kick It Out заявил, что использование обезьян Серией A является абсолютно неуместным, подрывает любые позитивные намерения и будет контрпродуктивным. "Мы надеемся, что лига пересмотрит и заменит графику их кампании", – сказали в Kick It Out.



Антирасистский плакат Серии A / Фото: bbc.com

Футбольная команда "Рома" в своем твиттере также прокомментировала кампанию Серии A. Как известно, игрок "волков" Крис Смоллинг и нападающий "Интера" были изображены на обложке Corriere dello Sport под названием "Black Friday".

В "Роме" заявили, что удивлены антирасистской кампанией Серии А. "Мы понимаем, что лига хочет бороться с расизмом, но мы не верим, что это правильный способ сделать это", – говорится в сообщении "Ромы".

#ASRoma was very surprised to see what appears to be an anti-racist campaign from Serie A featuring painted monkeys on social media today. We understand the league wants to tackle racism but we don’t believe this is the right way to do it. pic.twitter.com/jVLImrgS0y — AS Roma English (@ASRomaEN) 16 декабря 2019 г.

Детали скандала: Corriere dello Sport анонсировало матч "Интер" – "Рома" расистской обложкой

Расизм в Италии

Расизм в Италии распространен на матчах с участием "Наполи". В частности, "достается" сенегальскому защитнику Калиду Кулибали, который выступает за неаполитанцев.

В прошлом сезоне фанатов "Интера" обвинили в расизме. В частности, экс-тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что его команда просила остановить матч против "Интера" из-за расистских оскорблений в адрес сенегальского защитника Калиду Кулибали, который был удален.

Впоследствии в защиту Кулибали стал звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В начале ноября матч между "Ромой" и "Наполи" было остановлено. Все тот же Кулибали пожаловался на расистские оскорбления. Игра все же была восстановлена и "волки" одержали победу.