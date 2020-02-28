Сестра Коби Брайанта сделала татуировку в честь погибшего баскетболиста и его дочери: фото

Сестра легендарного баскетболиста Коби Брайанта Шария решила увековечить память о брате и его погибшей дочери татуировкой в их честь.

Шария сделала татуировку, на которой змея сворачивается в символ бесконечности вокруг номеров "2" и "24". Под первым выступала Джианна, а второй номер носил сам Коби. Змея – символ самого Брайанта, которого называли "Черная мамба".

К слову: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

Стоит отметить, что татуировку в честь Коби Брайанта себе сделали и баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс и Энтони Дэвис.

Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. Его вертолет упал возле города Калабас. Все девять человек, находившихся на борту авиасудна, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна.