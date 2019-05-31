Сестры Музычук сыграли друг против друга на шахматном турнире в России

В Казани стартовал турнир претенденток на матч за звание чемпиона мира среди женщин по шахматам. В стартовом туре вничью сыграли украинские шахматистки Мария и Анна Музычук.

Сестры Музычук не смогли определить победительницу – партия завершилась вничью.

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Всего на турнире, который продлится до 18 июня, принимают участие восемь шахматисток. Все соперницы сыграют друг против друга в два круга, после чего будет определена победительница, которая встретится с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

К слову, призовой фонд чемпионского матча с Цзюй Вэньцзюнь – 500 тысяч евро.

В турнире также принимают участие россиянки Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Александра Костенюк, Александра Горячкина, китаянка Тань Чжуньи и грузинка Нана Дзагнидзе. Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч евро.

Напомним, что Мария Музычук уже была чемпионкой мира в период с 2015-го по 2016 годы.

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