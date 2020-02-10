Setanta запустит в Украине еще один канал: что об этом известно

Setanta Sports планирует запустить в Украине еще один телеканал. Канал подал необходимые документы в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Руководитель канала Setanta Sports Мария Лысенко в интервью UA-Футбол рассказала, что запуск канала должен состояться в ближайшее время.

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Мы собираемся запускать второй канал. Более того: это будет происходить уже в ближайшее время. Мы уже подали пакет документов на включение его в список адаптированных каналов в Нацсовет по телевидению и радиовещанию для того, чтобы этот канал запустить. И в ближайшее время ожидаем решения Нацсовета,

– заявила Лысенко.

Говоря об увеличении контента, она рассказала, что телеканал Setanta Sports с января начал трансляции женского тенниса.

"На этой неделе показываем Thailand Open, где будет выступать Свитолина. Надеемся, сможем показать зрителям максимальное количество матчей с ее участием", – отметила руководительница.

По ее словам, в планах с марта трансляции матчей мужских теннисных турниров уровня АТР 1000. Летом Setanta Sports хочет транслировать матчи теннисного турнира Уимблдон.

"И в июне мы планируем в максимальном объеме, насколько это возможно, трансляции двух недель "Уимблдона", – резюмировала Лысенко.

Что транслирует Setanta Sports?

Телеканал вещает в Украине с 1 августа 2019 года. В телепрограмме:

чемпионат Англии по футболу;

Кубок Английской футбольной лиги;

чемпионат Шотландии по футболу;

НБА;

НХЛ;

Формула-1;

теннис;

UFC.

Где смотреть Setanta Sports?

Канал доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.