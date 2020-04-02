"Севастополь" предлагал "Динамо" 200 тысяч долларов за победу

В 2011 году в последнем туре чемпионата Украины определялось, какая команда вылетит в Первую лигу. За выживание боролся "Севастополь" и "Ильичевец", который теперь переименован в "Мариуполь". Крымчане предлагали "Динамо" вознаграждение за победу над "Ильичевцем".

Бывший защитник "Динамо" Андрей Несмачный рассказал ютуб-каналу "Бомбардир" о матче с "Ильичевцем" в последнем туре.

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Мариупольцам, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе, нужно было победить "Динамо" и надеяться на осечку "Севастополя".

"Динамо" побеждало 2:0, но уступила со счетом 3:2. После этого "бело-синих" критиковали, что они намеренно проиграли игру.

"Я тогда первый тайм сыграл. Был в команде. Знаю, как играть в Мариуполе, какая там атмосфера. Мы тогда просто начали играть на удержание, потому что 2:0 – приличный гандикап. А потом просто упустили свою нить игры. "Ильичевец" раз забил, два, потом они просто насели и забили третий.

Все говорят, что мы эту игру сдали. Тогда был "Севастополь", который вылетел из-за этого матча. Мариуш Левандовски нам звонил и говорил, что нам дадут 200 тысяч долларов на команду, если обыграем "Мариуполь".

Теперь пусть тот, кто говорит, что мы сдали, знает, что мы могли на этом матче заработать. Никто не сдавал, так получилось просто", – рассказал Несмачный.

Ильичевец – Динамо видеообзор матча

В том сезоне чемпионом стал "Шахтер", "Динамо" заняло второе место. "Ильичевец" сохранил прописку, а "Севастополь" – вылетел в Первую лигу.

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