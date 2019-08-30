Севилья – Сельта: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании
В третьем туре испанской Примеры неожиданный лидер чемпионата "Севилья" примет опасного соперника "Сельту".
Это будет один из интереснейших матчей третьего тура чемпионата Испании.
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К слову, в испанской "Севильи" официально появился новый главный тренер. Им стал экс-тренер мадридского "Реала" и сборной Испании Юлен Лопетеги.
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Коэффициент на победу "Севильи" – 1,56. На то, что выиграет "Сельта" – аж 6.35. На ничью предлагают 4,4.
Прогноз букмекеров на матч испанской Примеры
Не удивительно, ведь андалусийцы на старте Примеры уже обыграли "Эспаньол" и "Гранаду". Поэтому пока возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании.
Результаты предыдущих матчей Примеры
Сможет ли "Севилья" продолжить победный путь, узнаем совсем скоро. Стартовый свисток матча прозвучит в пятницу, 30 августа, в 21:00.
О результат матча "Севилья" – "Сельта" читайте на сайте Спорт24.