Севилья – Сельта: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

171 Читати новину українською

В третьем туре испанской Примеры неожиданный лидер чемпионата "Севилья" примет опасного соперника "Сельту".

Это будет один из интереснейших матчей третьего тура чемпионата Испании.

К теме: Чемпионат Испании – результаты матчей и видео голов 2 тура

К слову, в испанской "Севильи" официально появился новый главный тренер. Им стал экс-тренер мадридского "Реала" и сборной Испании Юлен Лопетеги.

Прогноз Marathon Bet

Коэффициент на победу "Севильи" – 1,56. На то, что выиграет "Сельта" – аж 6.35. На ничью предлагают 4,4.

Прогноз букмекерів на матч Прімери
Прогноз букмекеров на матч испанской Примеры

Не удивительно, ведь андалусийцы на старте Примеры уже обыграли "Эспаньол" и "Гранаду". Поэтому пока возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании.

Прогноз букмекерів на матч Прімери
Результаты предыдущих матчей Примеры

Сможет ли "Севилья" продолжить победный путь, узнаем совсем скоро. Стартовый свисток матча прозвучит в пятницу, 30 августа, в 21:00.

О результат матча "Севилья" – "Сельта" читайте на сайте Спорт24.

blog_ava
Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
сегодня
12744
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Севилья
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
1 сентября 08:10 Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
3479
Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
31 августа 20:00 Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
311
"Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
31 августа 19:08 "Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
91
Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
31 августа 15:38 Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
205
Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
31 августа 11:40 Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
Михайло Гема 708
Новости
Больше новостей
Залиште відгук