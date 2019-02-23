Севилья – Барселона: где смотреть матч чемпионата Испании
"Севилья" в рамках 25 тура чемпионата Испании примет дома лидера лиги – каталонскую "Барселону". Центральный матч тура можно будет посмотреть в Украине.
В этом сезоне ни один украинский телеканал не транслирует матчи чемпионата Испании. Поэтому смотреть матч "Севилья" – "Барселона" можно будет только онлайн.
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Транслировать поединок "Севилья" – "Барселона" будет онлайн видеосервис для просмотра видео Megogo. И стоит заметить, что просмотр видео на этом сервисе платный – от 97 гривен в месяц за абонемент.
Матч "Севилья" – "Барселона" состоится в субботу, 23 февраля. Начало матча в 17:15. Обзор игры и видео голов – на сайте Спорт24.
Источник: 24 Канал
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