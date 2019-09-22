Сумеет ли "Севилья" победить "Реал" и удержать лидерство в чемпионате: прогноз

В пятом туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" отправится к лидеру чемпионата – "Севильи". Матч состоится в воскресенье, 22 сентября. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Севилья – Реал. Прогноз

"Севилья" довольно удачно начала новый сезон. Команды выиграла три из четырех матчей в чемпионате. При этом сделала она это на выезде, не пропустив ни одного гола. Единственная ничья – в домашней игре против "Сельты". Благодаря такому старту, а также неудачам конкурентов, команда вышла на первое место в чемпионате.

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А вот "Реал" играет не так уверенно. Команда пропускает в каждом матче. И это стоило "сливкам" очков в матчах против "Вальядолида" и "Вильярреала". Да еще и среди недели команда потерпела унизительное поражение от ПСЖ в Лиге чемпионов.

В то же время "Севилья" среди недели сыграла против "Карабаха" в Лиге Европы. Соперник не из самых тяжелых, но матч состоялся на выезде в четверг. Поэтому дальняя дорога может повлиять на физическое состояние игроков.

Матч "Севилья" – "Реал" состоится в воскресенье, 22 сентября. Начало встречи в 22:00. Обзор матча – на сайте Спорт24.

Что прогнозируют букмекеры

Эксперты отмечают, что это будет довольно ровный матч. Небольшое преимущество на стороне "Севильи". Ведь матч состоится на ее поле. Поэтому на победу хозяев принимают с коэффициентом 2,4. А вот победа "Реала" в этом матче оценена примерно в 2,8. Ничья – 3,6.

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Что касается количества голов, то наиболее вероятной будет увидеть как минимум три гола. Ставка "тотал матча больше 2,5" колеблется в районе 1,53. А "тотал матча меньше 2,5" до 2,4.