На "Шахтер" без лидеров: в "Динамо" тяжелые кадровые потери перед решающим матчем сезона
В субботу, 4 июля, "Динамо" ждет один из решающих матчей сезона против донецкого "Шахтера". Киевская команда, которая борется за серебро УПЛ, вынуждена побеждать, чтобы не потерять вторую позицию. И уже перед матчем "Динамо" столкнулось с проблемами.
Кадровые потери "Динамо"
Как сообщал сайт "Динамо", сразу два защитника Виталий Миколенко и Денис Попов не отправились на матч 28 тура УПЛ против "Десны". Причина – травмы.
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Пока столичный клуб не сообщает о степени тяжести травм Миколенко и Попова.
Приближенные к "Динамо" СМИ сообщают, что Миколенко может пропустить 1-2 недели.
В матче 28 тура УПЛ против "Десны" дисквалификацию на следующую игру "заработали" еще два основных футболиста "Динамо".
Матч с "Шахтером" пропустит полузащитник Владимир Шепелев и центральный защитник Артем Шабанов.
Кто будет играть вместо дисквалифицированных
Если ширины состава "Динамо" хватает, чтобы залатать дыры в полузащите, то в обороне ситуация значительно хуже.
Все еще травмирован Никита Бурда и при отсутствии Шабанова и Попова в "Динамо" не остается центральных защитников.
На игру с "Десной" в центре обороны вышел Кадири, но провалил игру.
Также в лагере "Динамо" в "Динамо" есть 20-летний Александр Сирота, который вообще не получает игровую практику.