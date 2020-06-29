В субботу, 4 июля, "Динамо" ждет один из решающих матчей сезона против донецкого "Шахтера". Киевская команда, которая борется за серебро УПЛ, вынуждена побеждать, чтобы не потерять вторую позицию. И уже перед матчем "Динамо" столкнулось с проблемами.

Кадровые потери "Динамо"

Как сообщал сайт "Динамо", сразу два защитника Виталий Миколенко и Денис Попов не отправились на матч 28 тура УПЛ против "Десны". Причина – травмы.

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Пока столичный клуб не сообщает о степени тяжести травм Миколенко и Попова.

Приближенные к "Динамо" СМИ сообщают, что Миколенко может пропустить 1-2 недели.

В матче 28 тура УПЛ против "Десны" дисквалификацию на следующую игру "заработали" еще два основных футболиста "Динамо".

Матч с "Шахтером" пропустит полузащитник Владимир Шепелев и центральный защитник Артем Шабанов.

Кто будет играть вместо дисквалифицированных

Если ширины состава "Динамо" хватает, чтобы залатать дыры в полузащите, то в обороне ситуация значительно хуже.

Все еще травмирован Никита Бурда и при отсутствии Шабанова и Попова в "Динамо" не остается центральных защитников.

На игру с "Десной" в центре обороны вышел Кадири, но провалил игру.

Также в лагере "Динамо" в "Динамо" есть 20-летний Александр Сирота, который вообще не получает игровую практику.