В воскресенье, 31 мая, "Шахтер" и "Динамо" в первом официальном матче после карантина сойдутся в очном противостоянии. Следить онлайн за поединком 24 тура Премьер-лиги Украины можно на сайте Спорт24.

Поединки между "Шахтером" и "Динамо" никогда не лишены интриги, пишет 24 канал. К сожалению, в этом сезоне "Динамо" не смогло навязать "горнякам" борьбу за чемпионство. Однако "Шахтер" может "вставить палки в колеса" киевлян в борьбе за Лигу чемпионов.

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"Динамо" после 23 матчей имеет одинаковое количество очков с "Зарей" и "Десной". По дополнительным показателям киевляне только четвертые, что даже не гарантирует участие в групповом этапе Лиги Европы.

Очевидно, что задача "Динамо" занять по крайней мере второе место и сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Для этого "бело-синим" нужно как минимум не проиграть.

Любой зачетный балл позволит "Динамо" подняться на второе место.

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Лишенный турнирной мотивации "Шахтер", который формально стал чемпионом Украины. Помешать "горнякам" отпраздновать чемпионство может только чудо.

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