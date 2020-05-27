"Шахтер" уничтожил клуб Первой лиги в контрольном поединке

В среду, 27 мая, состоялся товарищеский поединок, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Оболонь-Бровар" в Киеве. Матч завершился победой "горняков".

Шахтер – Оболонь-Бровар 4:0

Голы: Алан Патрик, 9, Марлос, 21, Маркос Антонио, 75, Тете, 76

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"Шахтер" сумел забить быстрый гол – отличился Патрик. А через 12 минут уже Патрик результативно ассистировал Марлосу, который удвоил счет. Во втором тайме матча Маркос и Тете довели счет до разгромного.

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