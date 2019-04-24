"Шахтер" – "Ингулец": билеты на финал Кубка Украины

Уже 15 мая будет сыгран финал Кубка Украины. В нем сойдутся донецкий "Шахтер" и "Ингулец" из поселка Петрово. Матч состоится в Запорожье на "Славутич арене". Билеты на этот матч уже поступили в продажу.

Финал Кубка Украины сезона-2018/2019 войдет в историю: впервые решающий поединок турнира пройдет в Запорожье, и впервые в нем примет участие команда не из высшего дивизиона украинского чемпионата.

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Билеты на матч финала Кубка Украины стоят от 50 до 300 гривен. Билеты можно приобрести уже сейчас на сайте ticketsbox.com.

Билеты на финальный поединок розыгрыша Кубка Украины будут именными. Для входа на стадион при себе нужно иметь любой документ, удостоверяющий личность. Билеты обмену и возврату не подлежат. Продавать и передавать билеты в любой другой способ запрещено.

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Процедура приобретения билетов

Условия продажи:

Один человек может приобрести не более четырех билетов.

Для приобретения билетов/абонементов необходимо ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, дату рождения и место жительства всех лиц, на которых покупаются билеты.

В случае, если билеты/абонементы покупаются на человека в возрасте до 16-ти лет, указываются данные свидетельства о рождении.

После совершения процедуры оплаты на адрес электронной почты заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека отдельно.

В кассах стадиона:

Приобрести билеты можно по любому документу, удостоверяющему личность. При себе нужно иметь оригинал собственного документа и ксерокопию документов остальных лиц (не более трех), на которых покупаются билеты.

Финальный матч Кубка Украины-2018/2019 между "Шахтером" и "Ингульцом" начнется 15 мая в 21.00. Вход на арену будет открыт с 18.00, а в 19.30 в чаше стадиона начнется концерт.

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