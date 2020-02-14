Шахтер – Айнтрахт: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Донецкий "Шахтер", который из Лиги чемпионов выбыл в Лигу Европы, в 1/16 финала померится силами с немецким "Айнтрахтом". Поддержать "горняков" можно как на стадионе, так и за экранами своих приемников.

Матчи Лиги Европы в Украине транслирует "Медиа группа Украина". В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00. Комментировать игру доверили Виктору Вацко. Перед матчем на канале выйдет программа "Путь в Баку". Вживую в студии ведущий и эксперты обсуждают успехи и поражения команд на пути к азербайджанскому городу, где состоится финал турнира.

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Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Айнтрахт" можно будет на сайте телеканала "Футбол" или видеосервиса Oll.tv. Однако для этого следует зарегистрироваться. Кроме того, доступ к трансляции платный – 69 гривен в месяц.

Текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Айнтрахт" проведет Спорт24. Она начнется незадолго до начала матча.

Стоит добавить, что ранее команды пересекались в еврокубках в далеком 1980 году. Тогда оба клуба обменялись домашними победами. Также в 2014 году команды сыграли контрольный матч, в котором победу одержали "горняки".

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Матч "Шахтер" – "Айнтрахт" состоится в четверг, 14 февраля, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи в 22:00. Матч-ответ состоится в немецком Франкфурте 21 февраля. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.