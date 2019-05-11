Шахтер – Александрия: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

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Шахтер - Александрия: где смотреть онлайн 11.05.2019 - УПЛ
Шахтер – Александрия смотреть онлайн

Матч между донецким "Шахтером" и "Александрией" в субботу, 11 мая, будет доступен к просмотру как по телевидению, так и онлайн.

Домашние матчи "Шахтера" показывают в Украине по телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" можно будет посмотреть поединок.

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Начало трансляции со стадиона – в 19:25. Сама игра начнется в 19:30. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Александрия" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

Матч "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу, 11 мая. Начало матча – в 19:30. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Шахтер Спорт Футбол ФК Александрия
Источник: 24 канал
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