Шахтер – Александрия: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Матч между донецким "Шахтером" и "Александрией" в субботу, 11 мая, будет доступен к просмотру как по телевидению, так и онлайн.

Домашние матчи "Шахтера" показывают в Украине по телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" можно будет посмотреть поединок.

Читайте также: Шахтер – Александрия: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Начало трансляции со стадиона – в 19:25. Сама игра начнется в 19:30. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Александрия" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

Матч "Шахтер" – "Александрия" состоится в субботу, 11 мая. Начало матча – в 19:30. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram